Українські теплостанції - одні з головних забруднювачів в Європі

25 мая 2021, 11:22

Українська теплова генерація відповідальна за більшість забруднення повітря в Європі. Про це з посиланням на дослідження міжнародного аналітичного центру EMBER повідомляє громадська організація Екодія у вівторок, 25 травня.

Українські ТЕС займають 12 місце за викидами основних небезпечних речовин, і їхні обсяги не відповідають нормативам Євросоюзу. Зокрема, Україна відповідає за 72% всіх викидів летючого попелу в Європі, 27% двоокису сірки та 16% оксидів азоту.

У десятку електростанцій з найбільшими викидами летючого попелу (PM10), Україні належать вісім електростанцій. Сюди входять Курахівська, Бурштинська, Трипільська, Луганська, Зміївська, Вуглегірська, Слов'янська, Ладижинська ТЕС. Всі вони були введені в експлуатацію в 60-70-х роках минулого століття.

Мікрочастинки пилу PM10 в забрудненому повітрі є причиною близько 80% передчасних смертей, пов'язаних з викидами вугільних електростанцій в Європі.

Крім того, за викидами двоокису сірки (SO2), Бурштинська ТЕС має першість на континенті. Вона є найстарішою ТЕС серед десятки головних забруднювачів, почавши роботу в 1964 році. Серед першої тридцятки Україні належать 12 станцій. Речовина може провокувати накопичення рідини в легенях і сприяти хронічним захворюванням.

Також за викидами оксидів азоту (NOx) Запорізька ТЕС займає друге місце серед найбільших забруднювачів. Інші українські ТЕС поступаються тільки найбільшим електростанціям Європи, однак і з тридцятки найбільших забруднювачів Україні належить дев'ять. З моменту приєднання України до Договору про Енергетичне Співтовариство в 2011 році жодна українська ТЕС була приведена у відповідність до вимог Директиви ЄС щодо викидів.

Нарешті, дев'ять з 15 українських теплоелектростанцій належать ДТЕК Ріната Ахметова, а також - 17 шахт, вуглезбагачувальні комплекси і не менш брудні металургійні та коксохімічні підприємства, об'єднані в холдинг Метінвест. Водночас з 20 найбільш "брудних" підприємств теплової енергетики дев'ять належать ДТЕК, три ТЕС - Центренерго (до недавнього часу контролювалися Ігорем Коломойським), одна ТЕС - депутату від групи Довіра Максиму Єфімова, а найбрудніші ТЕЦ - екс-депутату Верховної Ради Анатолію Шкрібляку.