Держсекретар США Блінкен прибув до Ізраїлю на переговори

25 мая 2021, 12:56

Глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен у вівторок, 25 травня, прибув до Ізраїлю для обговорення наслідків нещодавнього загострення арабо-ізраїльського конфлікту повідомляє Newsru.co.il.

Під час візиту державний секретар США зустрінеться з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, міністром закордонних справ Габі Ашкеназі, а також проведе серію зустрічей з представниками МЗС.

Очікується, що в ході візиту буде обговорюватися механізм передачі гуманітарної допомоги сектору Газа без участі в цьому процесі ХАМАСу.

Розроблюваний механізм передбачає передачу коштів Газі через Палестинську автономію, Йорданію, ООН та інші структури. У дипломатичних колах вважають, що участь керівництва Палестинської автономії в цьому процесі, посилить його і в Юдеї та Самарії, і в Газі.

У дипломатичних колах Ізраїлю немає єдиної думки з питання про перспективність цього проекту. Є ті, хто вважають, що реалізувати його неможливо через заперечення з боку ХАМАСу. Є й ті, хто вважають, що тиск з боку США і Єгипту здатні привести до того, що ХАМАС погодиться на запропонований механізм.

В Ізраїлі також обговорюють з держсекретарем США питання, пов'язані з іранською загрозою. Йдеться не тільки про ядерну програму Ірану, але і про весь комплекс загроз, що виходять від Тегерана.