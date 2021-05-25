У Білорусі не помітили скорочень авіатрафіку

25 мая 2021, 13:25

У повітряному просторі над Білоруссю зберігається стабільний авіатрафік. При цьому є окремі відмови від прольоту над територією держави. Про це у вівторок, 25 травня, сказав заступник гендиректора держпідприємства Білаеронавігації з організації повітряного руху Валеріан Гродь, повідомляє ТАСС.

"Поки авіатрафік зберігається на колишньому рівні, є деякі відмови [від прольоту], але вони незначні на сьогоднішній день. Наприклад, зараз дев'ять повітряних суден перебувають над повітряним простором республіки, що нормально для цього часу доби", - сказав Гродь.

За його інформацією, за останню добу через білоруську територію пролетіли 402 літаки. Для понеділка це штатний режим, їхня середня кількість на добу в квітні склала 437.

Грод зазначив, що якщо авіакомпанії почнуть облітати територію Білорусі, то вони будуть потерпати від збитків.

"Якщо це рішення буде реалізовано, то це будуть зайві витрати для авіакомпаній, це все приймають. І коли приватні компанії почнуть рахувати збитки, все ж здоровий глузд візьме гору", - заявив він і визнав, що зараз важко спрогнозувати до кінця ситуацію.

У коментарі Інтерфаксу Грод уточнив, що відмова окремих авіакомпаній використовувати повітряний простір Білорусі може привести до втрати авіатрафіку на рівні близько 5%.

За даними Білаеронавігації, структура повітряного простору Білорусі включає 66 маршрутів обслуговування повітряного руху протяжністю понад 23 тисячі кілометрів.