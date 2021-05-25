Тупицького судитимуть за підкуп свідка

25 мая 2021, 13:27

У ДБР повідомили, що вже направили в суд обвинувальний акт стосовно колишнього голови Конституційного суду, якому інкримінують порушення, вчинені за двома кримінальними статтями.

Державне бюро розслідувань направило в суд обвинувальний акт щодо колишнього голови Конституційного суду України у справі про підкуп свідка. Про це у вівторок, 25 травня, повідомляє прес-служба ДБР.

У повідомленні не називають прізвища підозрюваного, хоча ще в грудні минулого року було повідомлення, що голову Конституційного суду Олександра Тупицького підозрюють у підкупі свідка і введенні суду в оману у кримінальному провадженні щодо заволодіння активами ВАТ Зуєвський енергомеханічний завод.

"У жовтні 2018 року в одному з кафе міста Києва екс-чиновник, який на той час займав посаду заступника голови Конституційного суду України, підкупив свідка у кримінальному провадженні. Свідок повинен був відмовитися від показань або дати "потрібні" свідчення на користь колишнього голови Вищого господарського суду України, який перебував у статусі підозрюваного", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в 2018 і 2019 роках Тупицький надавав неправдиві свідчення у справі протиправного заволодіння майновими активами Зуєвського енергомеханічного заводу, який знаходиться в місті Зугрес Донецької області.

У ДБР повідомили, що екс-голова КСУ відповість перед судом:

за завідомо неправдиві показання, які поєднав зі штучним створенням доказів захисту (ч. 2 ст. 384 КК України);

за підкуп свідка з метою надання завідомо неправдивих показань (ст. 386 КК України).

У разі доведення провини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.