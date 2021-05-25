25 мая 2021, 14:18

Співробітники Служби безпеки України провели в акваторії Чорного моря в Одеській області масштабні антитерористичні навчання. Про це у вівторок, 25 травня, повідомляє прес-центр СБУ.

"За легендою навчань, кілька" диверсійних груп "намагалися здійснити теракти на території Одеського припортового заводу і морського порту Південний. Ще одна група озброєних "терористів" захопила вантажне судно. При цьому "зловмисники" захопили в "заручники" екіпаж судна і висунули вимоги", - йдеться в повідомленні.

Спецслужба проводила антитерористичну операцію на "захопленому терористами" судні в кілька етапів. Учасники навчань поетапно відпрацювали комплекс спільних дій для виявлення і локалізації зловмисників, звільнення заручників та ліквідації потенційних наслідків надзвичайних ситуацій.

За підсумками навчань були розроблені рекомендації щодо вдосконалення алгоритму дій підрозділів, задіяних в антитерористичних заходах. зазначається, що регулярне проведення таких навчань дозволяє суб'єктам боротьби з тероризмом посилити ефективність спільних дій при проведенні відповідних операцій.

У свою чергу начальник Управління СБУ в Одеській області Віктор Доровський зазначив, що навчально-бойові завдання були виконані на досить високому рівні.

Заходи пройшли в умовах, максимально наближених до реальних, в тому числі в нічний час і складних погодних умовах. У навчаннях взяли участь підрозділи СБУ, Держприкордонслужби, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Збройних сил України, Національної гвардії, Морської пошуково-рятувальної служби, Адміністрації морських портів України та Одеського припортового заводу, а також представники органів місцевої влади.