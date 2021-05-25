Генсек ОБСЄ відвідає Донбас

25 мая 2021, 14:58

Генсек ОБСЄ Гельґа Шмід приїде в Україну на цьому тижні і відвідає Донбас. Про це йдеться в повідомленні на сайті ОБСЄ у вівторок, 25 травня.

Під час візиту Шмід зустрінеться з віце-прем'єром, міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим.

"Переговори будуть зосереджені на кризі в Україні і навколо неї, а також на шляхах зміцнення співпраці між ОБСЄ і Україною", - йдеться в повідомленні.

Також Шмід зустрінеться зі співробітниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні і координатором проектів ОБСЄ в Україні.