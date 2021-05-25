На кордоні з Україною десятки тисяч військових РФ

25 мая 2021, 15:18

Біля українських кордонів залишаються десятки тисяч російських військових. Про це у вівторок, 25 травня, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на спільній прес-конференції з прем'єром Естонії Каєю Каллас.

Він також зазначив, що Росія продовжує обмежувати свободу навігації в Чорному морі, включаючи Керченську протоку.

Столтенберг наголосив, що РФ відвела лише частину військових від українських кордонів.

"У той час, як Росія відвела деякі свої війська, десятки тисяч солдатів залишаються в Україні і навколо неї, а також залишається значна кількість озброєння", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО також заявив про агресивну модель дій РФ в Чорному морі. Це, за його словами, викликає серйозне занепокоєння. Він додав, що НАТО продовжить проявляти пильність, зміцнювати оборону і засоби стримування, а також підтримувати партнерів Альянсу.