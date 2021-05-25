Кремль відреагував на заборону польотів до Білорусі

25 мая 2021, 15:59

Необхідно розібратися з інцидентом із літаком Ryanair в Білорусі, а потім приймати рішення про покарання. Так прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував рішення країн ЄС обмежити авіасполучення з Білоруссю, повідомляє РИА Новости у вівторок, 25 травня.

Напередодні саміт Євросоюзу ухвалив рішення заборонити білоруським авіакомпаніям польоти в ЄС. Своїм авіакомпаніям лідери Співдружності також рекомендували відмовитися від польотів до Мінська.

"Тут тільки можна висловити жаль... Потрібно розуміти, що в підсумку за ці рекомендації платити будуть пасажири літаків, які зайві півгодини або годину будуть перебувати в повітрі. Це ж все коштує грошей, це рахункова позиція", - сказав Пєсков.

"Напевно, спочатку потрібно об'єктивно розібратися з тим, що сталося, а потім вже, напевно, обговорювати, виходячи з конкретики і конкретних даних. Але наші європейські колеги все-таки пішли іншим шляхом: вони воліли на вчорашньому саміті, напевно без якогось розгляду, швидко прийняти рішення і виступили з рекомендаціями, наполегливими рекомендаціями, для своїх авіакомпаній. Ці рекомендації із сьогоднішнього дня реалізуються", - додав Пєсков.

Звинувачення голови МЗС Великобританії Домініка Рааба в причетності Росії до інциденту прес-секретар президента РФ назвав неадекватними.

"На жаль, подібні, ну напевно, з політичної точки зору неадекватні звинувачення мають місце. Ми терпляче спостерігаємо. Ми не погоджуємося з цим. Але розуміємо, що це той випадок, коли, напевно, навіть немає сенсу намагатися щось пояснити. Дійсно тут фобії і одержимість, напевно, вже починають брати своє і починають не давати можливості авторам цих заяв тверезо оцінювати ситуацію", - сказав він.

Також Пєсков прокоментував затримання в Білорусі росіянки Софії Сапеги - дівчини затриманого засновника білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.

"Ми, звичайно ж, виходимо з безумовної необхідності дотримання всіх прав російської громадянки, забезпечення консульського доступу до російської громадянки", - сказав Пєсков.

"Щодо цього існує досить оперативно працюючий механізм взаємодії. По-перше, існують віденські конвенції, і крім того, звичайно, наші союзні держави. Це дозволяє дуже швидко вирішувати подібні інциденти", - додав він.

Крім того, Пєсков не вважає, що життя росіян наражали на небезпеку при посадці в Мінську літака Ryanair.

"Якщо ми правильно розуміємо, було повідомлення про існування певної загрози на борту. І відповідно до міжнародних правил необхідні алерти були зроблені. Тобто в цілому могла б бути загроза для життя не тільки російських громадян, але всіх людей, які перебували на борту. І для того, щоб цю загрозу мінімізувати, були, як стверджується, вжиті певні дії з боку диспетчерів", - сказав він.