Україна в травні купила COVID-вакцину на 3,8 млрд

25 мая 2021, 16:16

З державного бюджету на закупівлю вакцин на цей момент витрачено 7,7 млрд грн. На початку травня МОЗ закупило валюти на 3,8 млрд гривень для оплати постачання вакцини. Про це у вівторок, 25 травня, повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на портал використання публічних коштів.

"Точно невідомо, за яку саме вакцину і кому сплачені кошти. Адже в МОЗ не розкривають деталей угод про закупівлю вакцин проти COVID-19, крім угоди ДП Медичні закупівлі і приватної компанії Лекхім на поставку китайської вакцини CoronaVac", - йдеться в повідомленні.

Загалом на територію України протягом року поставлять більше 42 мільйонів доз вакцин.

З них 8 млн доз передадуть Україні в рамках міжнародної програми COVAX і приблизно 34 мільйони доз відповідно до контрактів з виробниками. Підписані домовленості передбачають препарати від Sinovac (1,9 мільйона доз), AstraZeneca (2 мільйони доз), Novavax (10 млн доз) і Pfizer / BioNTech (20 млн доз).

"З лютого були поставлені 2 322 050 доз, тобто тільки 5% із запланованого обсягу", - заявляють в StateWatch.

"Найбільше доставлено китайської вакцини CoronaVac - 1 215 000 доз (65%). Контракт передбачає завершення поставок 31 травня, чергові 500 тис. доз повинні надійти 26 травня", - повідомляють в StateWatch.

Там також додали, що останні 200 000 доз, за ​​словами Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, всупереч контракту, очікують на початку червня.