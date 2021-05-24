МЗС пояснило закриття авіасполучення з Білоруссю

25 мая 2021, 08:47

Рішення призупинити авіасполучення з Білоруссю продиктоване турботою про захист своїх громадян, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба у відеозверненні у вівторок, 25 травня.

"Перш за все, в цій ситуації, ми піклуємося, безумовно, про захист наших громадян і про те, щоб влада Білорусі одумалася, зупинилася в своєму свавіллі і почала поважати права людини і міжнародні правила", - сказав Кулеба.

За його словами, це рішення економічно вигідне для України, тому що авіакомпанії ЄС та інших країн тепер будуть пролітати через Україну і платити транзитні кошти нашій країні, а не Білорусі.

"Влада Білорусі перетнула чергову червону лінію стосовно не тільки до своїх громадян, а й громадян інших країн і до міжнародного права, зокрема, правил, що регулюють безпеку цивільної авіації. Безумовно, такі дії не можуть залишатися без відповіді, тому що якщо зараз спустити це з рук, то завтра Олександр Лукашенко піде далі і зробить щось ще більш нахабне і більш жорстоке. Тому відповідь має бути дуже принциповою", - сказав Кулеба.

"Чому прийнято це рішення? Воно на перший погляд може здатися політичним, і воно є таким, але воно також є безпечним. Тому що дії білоруської влади є непередбачуваними, і ми не можемо заздалегідь оцінити всі ризики перебування в авіаційному просторі Білорусі. Тому ми повинні піклуватися про безпеку українських громадян, ми не знаємо, що там спецслужби білоруського КДБ собі придумали проти кого з наших співвітчизників, і ми повинні їх захищати", - пояснив він.