Україна запропонувала свій повітряний простір замість Білорусі

25 мая 2021, 16:52

Україна запропонувала іноземним партнерам використовувати її повітряний простір замість закритого білоруського. Про це заявив новий глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков у вівторок, 25 травня.

"Події в Білорусі стали міжнародним прецедентом. Нашим пріоритетом є безпека пасажирів і авіації. Першочергове завдання - оперативна організація всіх заходів у строгій відповідності з міжнародним і національним законодавством. Україна готова зі свого боку надати максимальну підтримку державам і приватним компаніям в процесі перебудови маршрутів через наш повітряний простір", - сказав Кубраков.

Нагадаємо, що Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Заборона на польоти в Білорусь і з Білорусі набуде чинності в ніч на 26 травня. Рішення прийнято за дорученням президента.