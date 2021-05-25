25 мая 2021, 19:38

Народного депутата судитимуть за голосування замість іншого депутата. Відповідне досудове розслідування вже завершено, а до суду направлено обвинувальний акт. Про це у вівторок, 25 травня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

"Розслідуванням встановлено, що народний обранець у лютому 2020 року під час розгляду поправок до законопроекту Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення на пленарному засіданні Верховної Ради України неодноразово голосував замість колеги", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним слідчим управлінням ДБР.

У повідомленні не називається ім'я фігуранта, проте раніше повідомлялося, що Офіс генерального прокурора України оголосив підозру народному депутату Владиславу Поляку. Позафракційний нардеп із Закарпаття став першим депутатом, який підпадає під дію закону про криміналізацію неособистого голосування.