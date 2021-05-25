В аеропорту Київ оцінили втрати від припинення рейсів у Білорусь

25 мая 2021, 17:58

Рішення уряду України про припинення авіасполучення з Білоруссю матиме негативні економічні наслідки. Про це сказав глава ради директорів міжнародного аеропорту Київ Денис Костржевський, повідомляє УНІАН у вівторок, 25 травня.

"Ми підтримуємо рішення уряду... Але з точки зору аеропорту і бізнесу - це велика втрата. Білоруський рейс приносив аеропорту Київ, який зараз переживає не дуже легкі часи, десь 10% пасажиропотоку, відповідно 10% доходів", - сказав Костржевський в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, від припинення авіасполучення з Білоруссю аеропорт втратить близько 400-500 пасажирів на добу.

Костржевський відзначив, що держава в цій ситуації має подумати над тим, щоб запропонувати аеропортам, які постраждали від припинення авіасполучення, певну компенсацію.

Нагадаємо, після інциденту з примусовою посадкою рейсу Ryanair, після якої був затриманий засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, саміт Євросоюзу ухвалив рішення заборонити білоруським авіакомпаніям польоти в ЄС. Своїм авіакомпаніям лідери Євросоюзу також рекомендували відмовитися від польотів до Мінська.