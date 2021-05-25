У Чорному морі стався розлив нафтопродуктів

25 мая 2021, 18:29

Біля берегів Туапсинського району Росії в акваторії Чорного моря стався розлив нафтопродуктів. Про це повідомляють російські ЗМІ у вівторок, 25 травня.

Згідно з попередньою інформацією, джерелом екологічного лиха став витік на глибоководному випускному каналізаційному колекторі. Водночас у Туапсинському морпорту і на Туапсинському нафтопереробному заводі позаштатних ситуацій не зафіксували. Тепер фахівці повинні з'ясувати, як нафтопродукти потрапили в систему колектора.

"У результаті обстеження було виявлено два місця із залишковим закінченням нафтопродуктів, які могли бути джерелом забруднення. Наразі забруднення локалізоване. Триває обробка масляних плям абсорбентами", - заявили в регіональному оперштабі Краснодарського краю.