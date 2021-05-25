25 мая 2021, 19:02

Мир на Близькому Сході настане після того, як Ізраїль визнають як незалежну Єврейську державу. Про це заявив прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу під час зустрічі з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном у вівторок, 25 травня, пише ТАСС.

"Якщо ХАМАС зірве спокій та атакує Ізраїль, наша відповідь буде дуже потужною", - сказав Нетаньягу.

Він подякував президенту США Джо Байдену і Блінкену за "тверду підтримку права Ізраїлю на самозахист". "Що ж стосується самого миру, формального миру, президент Байден абсолютно правий, коли говорить, що миру не домогтися, перш ніж Ізраїль не визнають як незалежну Єврейську державу. Це - ключ", - додав він.

За словами Нетаньягу, вони з Блінкеном обговорили, як покращити умови життя палестинців у Секторі Гази, а також як сприяти економічному зростанню на Західному березі річки Йордан. "У нас дуже багато роботи: мир, безпека, процвітання", - додав він і зауважив, що Єврейській державі і США "треба працювати разом, щоб надалі нормалізувати відносини між Ізраїлем і арабським і мусульманським світом".

Водночас Нетаньягу подякував Байдену і Блінкену за їх заяви проти проявів антисемітизму.

Також він висловив надію, що США не повернуться до питання, як відновити угоду за ядерною програмою Ірану.

"Ми обговорювали багато регіональних питань, але жодне з них не є таким важливим, як про Іран. Можу сказати, що я сподіваюся, що США не повернуться до СВПД, так як ми вважаємо, що ця угода відкриває Ірану легітимний шлях до ядерної зброї", - сказав Нетаньягу.

Блінкен запевнив Ізраїль у підтримці його права на самозахист.

"Джозеф Байден дав чітко зрозуміти, що США цілком підтримують право Ізраїлю на захист від нападів, зокрема таких, як тисячі ракет, які ХАМАС без розбору запускав по мирних ізраїльських громадянах. Для президента Байдена це особисте зобов'язання, так як він один з найпослідовніших прихильників Ізраїлю протягом останніх 50 років", - сказав Держсекретар.