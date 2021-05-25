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Вторник, 25 мая 2021
18:39
Відкриття мотосезону у Старобільську: з перших очей
18:29
У Чорному морі стався розлив нафтопродуктів
18:04
Обирали «наглядача»: СБУ на Донеччині задокументувала зібрання кримінальних авторитетів регіону
17:58
В аеропорту Київ оцінили втрати від припинення рейсів у Білорусь
17:32
Судитимуть завербованого ФСБ РФ громадянина України
17:25
Зеленський пропонує збільшити чисельність ЗСУ
17:01
В НСЗУ розповіли про успіхи в імунізації населення
16:52
Україна запропонувала свій повітряний простір замість Білорусі
16:16
Україна в травні купила COVID-вакцину на 3,8 млрд
15:59
Кремль відреагував на заборону польотів до Білорусі
15:37
У Мінцифри розповіли, коли в Україні зможуть відбутись перші електронні вибори
15:18
На кордоні з Україною десятки тисяч військових РФ
14:58
Генсек ОБСЄ відвідає Донбас
14:18
СБУ на Одещині звільняла "захоплене" терористами судно
13:59
"Я зможу!" - Fasion-захід у Сєвєродонецьку
13:27
Тупицького судитимуть за підкуп свідка
13:25
У Білорусі не помітили скорочень авіатрафіку
12:57
На Закарпатті затримали іноземця із санкційного списку РНБО
12:56
Держсекретар США Блінкен прибув до Ізраїлю на переговори
12:00
Глава РНБО звинуватив Лукашенка в держтероризмі
Все новости »
Персона
Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко.
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
25 мая 2021, 17:01
В НСЗУ розповіли про успіхи в імунізації населення
Подробиці в матеріалі наших київських кореспондентів.
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