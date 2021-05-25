Обирали «наглядача»: СБУ на Донеччині задокументувала зібрання кримінальних авторитетів регіону

25 мая 2021, 18:04

Служба безпеки України на Донеччині задокументувала протиправну діяльність п’ятьох кримінальних авторитетів, які організували так звану «сходку» в одній з установ виконання покарань регіону. З волі у незаконному зібранні взяв участь «наглядач» за одним з міст Донеччини і прилеглими районами. Він відповідає за «общак» і безпосередньо спілкується із «злодіями в законі», які потрапили до санкційного списку РНБО.

Оперативники спецслужби встановили, що кримінальники на зібранні координували між собою злочинну діяльність, пов’язану із розподілом доходів, одержаних незаконним шляхом, і сфер злочинного впливу. Також на «сходці» зловмисники обрали нового «наглядача» за виправною колонією.

Під час обшуків за місцем відбування покарання та місцем мешкання фігурантів правоохоронці вилучили 10 мобільних телефонів, чорнові записи і гроші. Всім зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255-2 (організація, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні (сходці) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для кримінального авторитета, який знаходився на волі.

Заходи із викриття зловмисників проводились у взаємодії із керівництвом виправної установи і слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Пресслужба ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях - м. Краматорськ