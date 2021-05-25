Судитимуть завербованого ФСБ РФ громадянина України

25 мая 2021, 17:32

Прокурори управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України за фактом вчинення державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, мешканець Миколаєва отримав від представників спецслужби РФ приватне завдання зі збору інформації закритого характеру щодо новітньої військової техніки та програм розробок використання безпілотних літальних апаратів.

Завербований громадянин упродовж січня-лютого 2021 року домовився про передачу таємних матеріалів з одним із керівників наукових інститутів м. Харкова, що займається розробками з обмеженим доступом у сфері безпеки та оборони України. За грошову винагороду у розмірі 10 тис доларів США він запропонував керівнику інституту надати таємну програму розробки приладів для ураження безпілотних літальних апаратів.

Під час отримання імітованих секретних матеріалів та передачі авансу за них – 500 доларів США, яка відбулася у лютому 2021 року на залізничному вокзалі м. Харкова, обвинуваченого було затримано.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими 3 управління Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

За вчинене чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.