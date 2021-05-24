Всі області України в жовтій зоні карантину

25 мая 2021, 09:59

В Україні всі області увійшли в жовту зону карантину: з помаранчевої зони останньою вийшла Донецька область. Про це повідомляє МОЗ у вівторок, 25 травня.

У Донецькій області в норму повернувся показник відсотка за епідемічним порогом, який зараз становить 94,4% при нормі 100% - напередодні це було 108,5%.

В Україні більше не залишилося областей, де було б перевищено хоча б один показник з COVID-19. У п'яти регіонах показники частково відповідають зеленій зоні карантину. У Києві, Закарпатській, Полтавській та Хмельницькій областях відсоток нижче від епідпорога і становить менше 50%, а у Вінницькій області коефіцієнт виявлення випадків інфікування менш ніж 5%.