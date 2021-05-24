У Конго кількість жертв виверження вулкана перевищила 30 осіб

25 мая 2021, 10:19

У Демократичній Республіці Конго через виверження вулкана Ньїрагонго загинули щонайменше 32 особи. Про це повідомляє Синьхуа у вівторок, 25 травня.

Місцева влада зазначає, що, швидше за все, кількість жертв ще більше збільшиться. Як розповів глава цивільного захисту провінції Північне Ківу Джозеф Макунді, дев'ять жертв згоріли заживо у своїх будинках, коли їх оточила лава. Ще п'ятеро померли від вдихання токсичного диму і газу.

При цьому 14 людей загинули в результаті аварії з перекиданням вантажівки, а ще чотири жертви були ув'язненими в місцевій в'язниці.

Як повідомлялося, увечері 22 травня Ньїрагонго почав вивергатися і припинив до ранку наступного дня. Лава, що стікала, зупинилася буквально за 50 метрів від кордону аеропорту.