У Китаї стався витік токсичного газу, є жертви

25 мая 2021, 10:57

На південному заході Китаю в провінції Сичуань щонайменше семеро осіб загинули і одна постраждала в результаті отруєння токсичним газом на харчовому комбінаті. Про це повідомив портал Sina в провінції Сичуань у вівторок 25 травня.

За його даними, напередодні близько 15:00 за місцевим часом екстрені служби почали отримувати повідомлення про інцидент на харчовому комбінаті Фужун суньлей в повіті Чаннін міста Ібінь.

Рятувальникам вдалося виявити на комбінаті тіла п'яти загиблих, ще двоє перебували без свідомості. Пізніше медики підтвердили їхню смерть. Ще один потерпілий перебуває у свідомості, його стан оцінюється як стабільний. Він проходить лікування.

Імовірно, причиною смерті співробітників комбінату стало отруєння сірководнем.

Причина та деталі інциденту встановлюються, ведеться слідство.