Сепаратисти обстріляли селище Шуми

25 мая 2021, 11:08

Підрозділи сепаратистів вісім разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі за минулу добу. Українські військові не постраждали, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил в ранковому зведенні у вівторок, 25 травня.

Так, біля населених пунктів Авдіївка і Невельське ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, а неподалік Водяного - з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

У передмісті Павлополя і Південного сепаратисти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а біля Пісків - зі стрілецької зброї.

Крім того, в понеділок противник застосував проти мирних жителів протитанковий ракетний комплекс. Обстріл був здійснений в напрямку населеного пункту Шуми, де з середини травня діють гарантії безпеки на проведення ремонтно-відновлювальних робіт по обидві сторони від лінії розмежування.

"Зазначені дії найманців спрямовані на провокування Збройних сил України на відкриття вогню у відповідь з подальшим їхнім звинуваченням в порушенні режиму припинення вогню саме в районі, де діють дзеркальні гарантії на безпечне проведення робіт", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті обстрілу одна з ракет влучила в гаражний кооператив Північний, друга - в житловий будинок в н.п. Північне.

"Маркування на залишках ракет вказує, що ці боєприпаси російського виробництва", - наголосили в штабі.

"Українська сторона СЦКК оперативно верифікувала обстріл і за допомогою встановленого координаційного механізму повідомила СММ ОБСЄ", - додали військові.

З початку нинішньої доби ворожих обстрілів не було зафіксовано.