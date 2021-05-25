Глава РНБО звинуватив Лукашенка в держтероризмі

25 мая 2021, 12:00

Глава РНБО Олексій Данілов заявив у вівторок, 25 травня, що рішення зупинити авіасполучення з Білоруссю прийняли через дії Олександра Лукашенка, які він назвав державним тероризмом. Про це він написав у Facebook.

"Затримання 23 травня ц.р. білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича у Мінську - це відвертий виклик усьому демократичному світу, нахабне нехтування міжнародними нормами і правилами. Білоруська влада у своїх спробах придушити свободу слова перетнула чергову "червону лінію", і такі дії не можуть залишитися без відповіді", - пише глава РНБО.

Він вважає, що рішення посадити літак Ryanair у мінському аеропорту було спланованою та продуманою спецоперацією, відповідальність за яку несе Лукашенко і яку можна назвати проявом держтероризму. Данілов відзначив у зв'язку з цим факт задіяння винищувача МіГ-29 для супроводу літака Ryanair на посадку.

Водночас Данілов запевнив білоруський народ у підтримці.

"У ситуації війни, у якій знаходиться наша країна, рішення керівництва держави обумовлене інтересами національної безпеки, саме тому Президент України Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати рішення про припинення прямого авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь і заборону прольоту повітряних суден з українською реєстрацією в і через територію Республіки Білорусь", - написав глава РНБО.