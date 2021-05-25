На Закарпатті затримали іноземця із санкційного списку РНБО

25 мая 2021, 12:57

У Закарпатській області силовики затримали іноземного громадянина, який перебуває в списку санкцій Ради національної безпеки і оборони. Про це напередодні повідомило регіональне управління Міграційної служби.

"На виконання рішення РНБО від 14 травня 2021 року голови Міграційної служби Закарпаття спільно з співробітниками управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області виявили в Ужгороді громадянина Вірменії, який входить до санкційного списку осіб під номером 600", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що іноземцю скасували дозвіл на проживання і тепер приймається рішення про його примусове витурення з України.

У відомстві зазначили, що дії Манукяна становлять загрозу національній безпеці України і безпеці громадського порядку.

У списку санкцій РНБО під номером 600 перебуває громадянин Вірменії Гарник Манукян, 1986 року народження.