Вчені попередили про потужне виверження найбільшого вулкана на Землі

26 мая 2021, 08:09

Американські вчені спрогнозували, що незабаром відбудеться виверження вулкана Мауна-Лоа, який знаходиться на Гаваях, і що воно матиме катастрофічні наслідки. Про це йдеться в дослідженні фахівців, опублікованому в науковому журналі Phys.Org.

За даними експертів, зараз під щитовим вулканом Мауна-Лоа відбувається накопичення магми. Вихід її на поверхню може викликати потужний землетрус і "катастрофічне виверження".

Зазначено, що дослідники спостерігають за рухом поверхні землі поблизу вулкана з 2014 року. Останніми роками було зафіксовано зсув поверхні під східним флангом вулкана, тоді як на протилежному фланзі все було спокійно.

Як стверджують автори статті, це вказує на ймовірність землетрусу силою близько 6 балів і виверження.

"Якщо приплив магми продовжиться, то виверження цілком імовірне. Ми продовжуємо спостереження", - йдеться в матеріалі.

Мауна-Лоа є найбільшим активним вулканом Землі. Його виверження залишають дуже мало часу для евакуації через швидку течію потоків лави. У 1950 році після землетрусу магнітудою 6,3 і виверження лава досягла берега за три години.