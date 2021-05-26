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"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Политика
26 мая 2021, 13:54

Зустріч Путіна і Лукашенка: названі точна дата і теми переговорів

У Кремлі назвали дату зустрічі президента РФ Володимира Путіна та Олександра Лукашенка. Вони проведуть переговори в Сочі 28 травня.

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

Відповідаючи на питання, чи плануються в ході переговорів виступи або заяви для преси, Пєсков сказав: "Ні, не заплановано". Пєсков підтвердив, що переговори відбудуться в п'ятницю.

"У нас готується такий робочий візит. Це буде бесіда двох президентів, яку планується продовжити за робочим обідом", - сказав він.

Крім того, Лукашенко заявив, що в порядку денному його п'ятничної зустрічі з Путіним - в першу чергу економіка. У Кремлі також не виключили, що білоруський лідер проінформує Путіна про стан білоруської економіки.

Більш того, Лукашенко заявив, що Білорусь і РФ може вибудувати "потужну систему взаємин і єдності".

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