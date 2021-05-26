26 мая 2021, 14:03 В Україні з'явилася ще одна військово-цивільна адміністрація. Зеленський підписав указ В Україні створили Слов'янську міську військово-цивільну адміністрацію. Відповідний указ 26 травня підписав президент Володимир Зеленський. Відповідний указ оприлюднено на сайті офісу президента. Утворення військово-цивільної адміністрації доручено командувачу об'єднаних сил, голові Донецької обласної державної адміністрації. Указ набирає чинності з дня його опублікування. Нагадаємо, раніше мер Слов'янська Вадим Лях попросив ввести на території міста військово-цивільну адміністрацію. Лях планує на тлі цього припинити повноваження чинної міськради і призначити позачергові вибори. Після цього, за планами мера, місто може повернутися до попереднього устрою Твитнуть Загрузка... Загрузка...