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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Региональные
26 мая 2021, 14:03

В Україні з'явилася ще одна військово-цивільна адміністрація. Зеленський підписав указ

В Україні створили Слов'янську міську військово-цивільну адміністрацію. Відповідний указ 26 травня підписав президент Володимир Зеленський.

Відповідний указ оприлюднено на сайті офісу президента.

Утворення військово-цивільної адміністрації доручено командувачу об'єднаних сил, голові Донецької обласної державної адміністрації.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, раніше мер Слов'янська Вадим Лях попросив ввести на території міста військово-цивільну адміністрацію. Лях планує на тлі цього припинити повноваження чинної міськради і призначити позачергові вибори. Після цього, за планами мера, місто може повернутися до попереднього устрою

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