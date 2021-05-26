COVID-паспорти в Україні будуть готові на початку липня, - Шмигаль

26 мая 2021, 14:59

Сертифікати вакцинації (або COVID-паспорти) в Україні будуть готові на початку липня. У питанні їхнього запуску Кабмін діє синхронно з Європейським союзом.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Європейський союз знаходиться фактично на фінальній стадії узгодження таких паспортів", - зазначив Шмигаль, нагадавши, що наявність такого документу буде необхідною умовою для подорожей в межах ЄС.

Він наголосив, що в питанні паспортів вакцинації Україна діє синхронно з Євросоюзом.

"Запуск наших цифрових сертифікатів (вакцинації - ред.) заплановано на початок липня. Ми встигаємо, і ці сертифікати будуть діяти в Європі", - пообіцяв голова уряду.

Раніше віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що COVID-паспорти в Україні планують запровадити з 1 липня. Запуск документу буде відбуватись синхронно з Європейським союзом.

Наразі в ЄС ведеться дискусія щодо єдиною схемою функціонування COVID-паспортів. Документ міститиме інформацію про негативний результат тесту на коронавірус, чи був його власник вакцинований або чи перехворів на коронавірус. Наявність COVID-паспорта дозволить туристам уникнути карантину при в'їзді в країну ЄС.

В Євросоюзі на національних рівнях вирішується питання про проведення безкоштовних тестувань на COVID. За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, шоста частина дорослого населення ЄС нині повністю вакцинована. До вересня цей показник планують підняти до 70%.

Уряд України готовий ввести будь-яку модель паспорта вакцинації від коронавірусу, щоб українці могли безперешкодно подорожувати.