Українцям дозволили виїжджати з Криму та ОРДЛО на авто без техпаспорта

26 мая 2021, 14:39

Кабінет міністрів України дозволив мешканцями окупованих територій перетинати контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на своїх авто без техпаспорта. У разі втрати документа можна один раз перетнути пункти пропуску на підставі копії реєстраційної картки.

Відповідне рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Повідомляється, що таким правом можуть скористатися жителі окупованого Донбасу або Криму, які втратили свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - техпаспорт. Або якщо він прийшов в непридатність.

У такому випадку дозволяється один раз перетнути КПВВ на підставі копії реєстраційної картки. Ця копія видається територіальним органом з надання сервісних послуг МВС за місцем звернення власника.