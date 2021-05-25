У Польщі серед вакцинованих розігруватимуть гроші та авто

26 мая 2021, 08:38

У Польщі в рамках Національної програми вакцинації влада запускає лотерею для збільшення темпів імунізації населення. Про це заявив глава канцелярії прем'єр-міністра Михал Дворчик, повідомляє у вівторок, 25 травня, TVN24.

Отримавши вакцину, поляки автоматично стають учасниками лотереї Totalizator Sportowy, в якій розігруються грошові призи та гібридні автомобілі.

Так, кожний двохтисячний вакцинований отримає 500 злотих ($140), це гарантований приз.

При цьому у кожного учасника лотереї буде чотири шанси на виграш. Щотижня будуть розігруватися призи в розмірі 50 000 злотих ($14 000), і різні матеріальні призи, такі як електричні скутери, пальне або страхові ваучери.

Щомісяця будуть розігруватися два призи в розмірі 100 000 злотих ($28 000) плюс гібридний автомобіль, а в останніх двох розіграшах - два рази по 1 мільйону злотих ($280 тисяч) і гібридний автомобіль.

Як пояснив Дворчик, люди, які вже зробили щеплення, також зможуть взяти участь у лотереї програми вакцинації.

"Ми вважаємо, наслідуючи приклад інших країн, наприклад США, що така лотерея позитивно вплине на інтерес до програми вакцинації. На всі ці заходи ми витратимо 140 млн злотих, в першу чергу, за рахунок коштів самоврядувань", - сказав він.

Дворчик також оголосив, що будуть фінансові стимули для муніципалітетів з найвищим рівнем вакцинації.

"Ми хочемо виділити громаді 100 000 злотих на будь-які цілі для перших 500 громад, які досягнуть рівня вакцинації населення не менше 75%", - сказав він.

Він також оголосив, що комуна з найвищим показником вакцинації в Польщі отримає додатково два мільйони злотих.