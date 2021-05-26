26 мая 2021, 14:49

У ці хвилини літак білоруської авіакомпанії "Бєлавіа", щодо якої європейські країни закрили свій повітряний простір, не може вилетіти з Білорусі. Літак розвернувся біля польського кордону і кружляє над Брестською областю.

Про це з посиланням на дані сервісу Flightradar пишуть "Белсат" і білоруське "Радіо Свобода".

Повідомляється, що за даними Flightradar, літак рейсу Мінськ - Барселона вилетів о 13:30, але досі не покинув повітряний простір Білорусі. Згідно з актуальними даними, він кружляє в небі над Брестською областю.

Білоруське бюро "Радіо Свобода" припускає, що літак не пускають у повітряний простір Польщі, але офіційного підтверджень цьому немає. Крім того, білоруський портал TUT.BY звернувся за коментарем до авіакомпанії, але поки там немає інформації.

Також, можливо, він робить кола, щоб скинути паливо і мати допустиму масу для посадки.