ЗСУ провели випробування українських наземних бойових дронів

26 мая 2021, 16:16

Українські військові вирішили випробувати техніку українського виробництва в умовах, що максимально наближені до бойових.

У Житомирській області на полігоні представники командування Десантно-штурмових військ випробували наземні дрони, які виготовили в Україні. Про це повідомляє defence-ua.com в середу, 26 травня.

У випробуваннях взяли участь дрони Ironclad, Ласка 2.0 і РСВК-М Мисливець. За процесом спостерігав особисто командувач ДШВ ЗСУ Євген Мойсюк.

Військові вирішили випробувати техніку в умовах, які максимально наближені до бойових. ЗСУ використовували комплекси радіоелектронної боротьби, які повністю "вклали" GPS і канали управління дронів - із завданням не впорався жоден з конкурсантів.

Крім того, евакуаційні можливості безпілотників не виправдали очікування військових - концепцію роботи безпілотників з носилками, на яких вони мають витягти пораненого з-під вогню, мають доопрацювати.

"Я впевнений, що у українських виробників буде результат, сподіваюся, що в короткі терміни. Тому що Збройним силам України наземні безпілотні платформи потрібні, і максимально швидко", - заявив Мойсюк.