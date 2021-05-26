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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Криминал
26 мая 2021, 17:00

СБУ затримала офіцера Нацгвардії за торгівлю зброєю

Співробітники Служби безпеки України затримали офіцера Нацгвардії при спробі збуту перероблених стартових пістолетів. Клієнтів на зброю і боєприпаси він підшукував серед знайомих і в кримінальних колах.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За інформацією спецслужби, начальник озброєння однієї з частин Нацгвардії переробив стартові пістолети під стрілянину травматичними патронами. Майстерню офіцер влаштував у підсобному приміщенні свого будинку.

За версією слідства, військовослужбовець підшукував клієнтів на зброю і боєприпаси через особисті зв'язки і в кримінальних колах. Його затримали при спробі збути біля одного з торгово-розважального центру Черкас три пістолети і комплекти патронів до них.

В ході обшуку у нього вдома і в автомобілі вилучено:

  • 4 перероблених пістолети і комплектуючі частини до них;
  • майже 200 бойових патронів різного калібру;
  • спеціальне обладнання для перероблення пістолетів.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 263-1 КК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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