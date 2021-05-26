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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
26 мая 2021, 18:18

Росія почала вакцинувати від COVID домашніх тварин

У декількох регіонах Росії почали вакцинувати від COVID-19 домашніх тварин. Тварин щеплюють вакциною російського виробництва "Карнівак-Ков".

Про це заявила радник керівника Россільгоспнагляду Юлія Мелано, передають російські ЗМІ.

За словами Мелано, щеплення вакциною від коронавірусу роблять у приватних та державних ветеринарних клініках, які закупили препарат у розробника та виробника, який підпорядкований Россільгоспнагляду.

"Клініки відзначають підвищений інтерес до вакцинації серед громадян з активною громадянською позицією, заводчиків, власників домашніх тварин, які часто подорожують, а також громадян, чиї тварини утримуються на вільному вигулі", - сказала вона.

Російська вакцина "Карнівак-Ков" поки що єдиний зареєстрований у світі препарат проти коронавірусу для тварин. Як стверджує російських розробник, збереження імунітету після вакцинації цим препаратом оцінюють в 6 місяців.

Росія не єдина країна, яка працює в напрямку виробництва COVID-вакцин для тварин. Зараз у США та Італії поводяться клінічні дослідження подібних препаратів.

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