У Миколаєві затримано підозрюваного у вбивстві відомого історика

26 мая 2021, 08:59

У Миколаєві поліція затримала місцевого жителя, який підозрюється у вбивстві відомого історика-краєзнавця Володимира Щукіна, повідомляє прес-служба поліції Миколаївській області.

Вбивство Щукіна сталося 14 травня.

"Того дня в поліцію подзвонив житель одного з будинків по пр. Центральному і повідомив, що двері квартири його сусіда - відомого в місті історика-краєзнавця - відчинені, а сам він лежить на підлозі", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили особу зловмисника і його місцезнаходження. Ним виявився 29-річний житель Миколаєва.

"Зловмисник познайомився з потерпілим в одній із соціальних мереж напередодні вбивства і, зустрівшись в його будинку, завдав 67-річному миколаївцю численні ножові поранення в ході конфлікту на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин", - розповів начальник ГУНП в Миколаївській області Сергій Шайхет.

У підозрюваного пройшов обшук, у ході якого були виявлені речові докази. Їх спрямують на експертизу.

Фігуранту повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Підозрюваного відправили під варту на 60 діб без права внесення застави.