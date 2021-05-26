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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Криминал
26 мая 2021, 19:22

Затримано шахраїв, які пропонували посаду голови Кіровоградської ОДА за 3,5 млн доларів

Правоохоронці затримали двох осіб, які обіцяли посприяти у призначенні на посаду голови Кіровоградської ОДА. Свої послуги шахраї оцінили в 3,5 млн доларів.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, затримані обіцяли вплинути на Офіс президента України і вирішити питання з призначенням на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. При цьому один з них представився радником президента України.

"Насправді вони не мають ніякого відношення до органів державної влади", - підкреслюється в повідомленні.

Шахраї оцінили свої "послуги" в 3,5 млн доларів. Зараз вони затримані. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

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