Судитимуть сепаратистів, які у 2014 році брали в полон мешканців Луганщини

26 мая 2021, 09:23

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру 4 учасникам організованої злочинної групи за фактами незаконного позбавлення волі та викрадення людей, участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань, незаконного поводження зі зброєю, та бойовими припасами, порушення законів та звичаїв війни (ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст.260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі підозрюваних оголошено у розшук.

За даними слідства, на початку червня 2014 року мешканець міста Рубіжне, перебуваючи у складі незаконного збройного формування «козацька національна гвардія всевеликого війська Донського ім. М. І. Платова», організував та очолив злочинне угруповання, до якого увійшли ще три особи.

Упродовж червня-липня 2014 року учасники групи, одягнуті у камуфльований одяг військового зразка, під приводом порушення громадянами так званого «комендантського часу», перебування їх у нетверезому стані та з інших причин, погрожуючи застосуванням автоматичної вогнепальної зброї та фізичним насильством, викрали та незаконно позбавили волі п’ятьох мешканців міст Сєвєродонецька та Рубіжного. Вони помістили та утримували потерпілих під озброєною охороною у захоплених приміщеннях ізолятора тимчасового тримання Сєвєродонецького міськвідділу ГУ МВС в Луганській області та Сєвєродонецького міськвідділу СБУ.

Підозрювані протиправно примушували громадян копати окопи та траншеї, будувати захисні барикади та фортифікаційні споруди у місті Сєвєродонецьк біля мосту через р. Борова у напрямку міста Рубіжне, а також селищі Воронове Сєвєродонецького району.

Діяльність групи зупинено наприкінці липня 2014 року після звільнення підрозділами Збройних Сил України міст Луганщини від незаконних збройних формувань.

Злочинне угруповання викрито за матеріалами Управління міграційної поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області. Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Зазначимо, що з початку збройного конфлікту правоохоронцями Луганської області викрито 8 організованих злочинних груп, які незаконно викрадали людей та використовували їх як «робочу силу» для вирішення стратегічних та тактичних завдань окупаційних військ. До їх складу входило 29 осіб. Злочинні угруповання діяли у 2014 році під час захоплення територій незаконними збройними формуваннями.

Наразі стосовно 9 учасників, які входили до складу 2 організованих злочинних груп, ухвалено обвинувальні вироки. У 2018 році заочно засуджено п’ятьох осіб: організатора злочинного угруповання – до 12 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, ще чотирьох учасників – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ще чотирьох осіб заочно засуджено у 2020 році: організатора злочинного угруповання – до 10 років 6 місяців позбавлення волі, інших трьох учасників – до 10 років позбавлення волі.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури