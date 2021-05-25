На Донбасі до кінця року оновлять рекордних 532 км доріг, - Кубраков

26 мая 2021, 10:02

Довгий час дорожньою інфраструктурою сходу України не займалися системно, що призвело до того, що маршрути Донецької та Луганської областей опинилися у критичному стані. Ситуацію вдалося змінити зі стартом програми президента "Велике будівництво" у 2020 році.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у блозі на НВ.

Він розповів, що за 5 років до старту програми ремонтно-будівельні дорожні роботи завершились лише на 144,5 км доріг Донецької області. Тоді як за перший рік "Великого будівництва" в області було відновлено 140,1 км, зокрема і 8 мостів та шляхопроводів. У планах на 2021 рік - оновити 156 км доріг регіону.

"У Луганській області цифри ще більш контрастують. За попередні 10 років там було відремонтовано лише 132,9 км доріг. З них за останні 5 років - 44,5 км. У рамках проєкту Велике будівництво за один 2020 рік ми відновили 194 км. Цього року за державний кошт заплановано відремонтувати 201 км. Разом із залученим додатковим фінансуванням від міжнародних фінансових організацій ми оновимо 376,6 км на Луганщині", - написав Кубраков.

Таким чином, за два роки "Велике будівництво" охопить на 50% більше доріг сходу, ніж було зроблено з 2010 по 2019 роки.