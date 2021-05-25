Кіберполіція виступає за легалізацію криптовалют. Допоможе знаходити злочинців

26 мая 2021, 10:32

В Україні заговорили про можливість легалізації криптовалют. На території країни ситуація з "майнерами" взагалі ніяк не регулюється.

За його словами, починаючи від вбивств, вимагань, викрадень і закінчуючи наркотиками, всі ці злодіяння можна пов'язати з криптовалютою. Хіба що крім незаконного використання торгових знаків і порушення авторських прав.

"Ми за те, щоб легалізувати і перевести криптовалюту в правове поле. По-перше, ми наповнюємо бюджет, а, по-друге, більш ефективно відстежуємо незаконні операції з криптовалютою. На жаль, весь тіньовий ринок нею користується", - розповів він.

Нагадаємо, у Кривому Розі викрили ферму майнінгу криптовалют. Організатори незаконно підключалися до електромереж, у тому числі до комунальних. Відкрито кримінальне провадження.