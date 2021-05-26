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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
27 мая 2021, 07:54

У МОЗ повідомили, скільки українців відчули побічні ефекти після вакцинації

З початку вакцинації від коронавірусної інфекції в Україні медики зафіксували 1 436 випадків виникнення побічних ефектів у тих, хто отримав щеплення. Про цю статистику в середу, 26 травня, повідомив Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України на сторінці в Facebook.

Так, за словами експертів, відсоток виникнення так званих несприятливих подій після імунізації становить менше 1%.

У Центрі зазначають, що 0,22% "побочки" були зафіксовані після введення вакцини Covishield; 0,049% після китайської вакцини CoronaVac; 0,034% після вакцини Comirnaty (Pfizer); 0,083% після вакцини AstraZeneca (Південна Корея).

"Користь від введення вакцин в захисті від коронавірусної хвороби продовжує переважати над можливими ризиками", - зазначили в Державному експертному центрі.

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