Афіни заявили, що не отримували погроз рейсу Ryanair

27 мая 2021, 09:02

В Управлінні цивільної авіації (УЦА) Греції спростували слова самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, що Афіни нібито отримали інформацію про вибуховий пристрій на борту Ryanair FR4978, який прямував з Афін до Вільнюса. Про це в середу, 26 травня, пише газета Proto Thema.

"УЦА повідомляє, що інформація, яка публікується про нібито наявну інформацію Афінського міжнародного аеропорту або грецької влади про існування будь-якої загрози для польоту Ryanair, є повністю помилковою, необѓрунтованою і повністю вводить в оману", - сказано в заяві грецького відомства для преси.

В управлінні зазначили, що перед вильотом цей літак пройшов усі запропоновані перевірки безпеки, у тому числі огляд ручної поклажі і багажу, будь-яких загроз виявлено не було.

Інформація про загрозу вибуху надійшла до відомства вже з преси після посадки літака в Мінську, додали в УЦА.

Нагадаємо, 23 травня лайнер Ryanair екстрено сів у мінському аеропорту нібито через повідомлення про мінування. Після перевірки борту з нього зняли і затримали Романа Протасевича, засновника Telegram-каналу NEXTA, визнаного в Білорусі екстремістським.

Літак Ryanair, який перехопили в Білорусі, не запитував посадку у Варшаві, повідомили в прес-службі міжнародного аеропорту імені Фредеріка Шопена у польській столиці.