SpaceX вивела на орбіту 60 інтернет-супутників

27 мая 2021, 09:54

У США відбувся черговий успішний запуск важкої ракети-носія Falcon 9, яка вивела на низьку навколоземну орбіту нову партію ыз 60 інтернет-супутників системи Starlink. Про це в середу, 26 травня, повідомила компанія-розробник SpaceX.

Запуск ракети-носія з космодрому на мисі Канаверал відбувся о 14:59 за часом Східного узбережжя США (21:59 за Києвом). Приблизно через 1 годину 4 хвилини після старту ракети всі супутники були виведені на задану орбіту.

У свою чергу перший багаторазовий ступінь Falcon 9, який використовувався для запуску вдруге, через 8 хвилин 34 секунди після запуску здійснив керовану вертикальну посадку на автоматичну плавучу платформу Just Read the Instructions, яка перебувала в Атлантиці приблизно за 600 км від космодрому на мисі Канаверал.