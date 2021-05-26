27 мая 2021, 10:18

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя арештував "вора в законі" на прізвисько "Принц". Він раніше потрапив в санкційний список Ради з нацбезпеки і оборони (РНБО).

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

Так, рішення про арешт прийняли 26 травня. Воно діятиме терміном на 60 діб.

"Вор в законі", який перебуває в санкційному списку РНБО, обвинувачується у скоєнні злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків, та у незаконному поводженні зі зброєю", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що через санкції Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) 10 "кримінальних авторитетів" примусово повернули в країни їхнього походження. Загалом для 27 людей із санкційного списку анулювали дозвільні документи на проживання в Україні.