Кремінські поліцеиські розшукали парубка, якии втік у Харківську область

27 мая 2021, 10:22

Учень 10-го класу вирішив позбавитися піклування вихователів спеціалізованої школи та поїхав у село в Харківській області до дядька. Наразі він вже на Луганщині, з ним працюють інспектори-ювенали, аби з’ясувати причину такого вчинку, повідомляє Поліція Луганщини.

Вчора до поліції надійшло повідомлення директора спеціалізованого навчального закладу про те, що їх 17-річний вихованець вранці вийшов зі школи та вчасно не повернувся, йдеться в повідомленні.

Правоохоронці негайно розпочали проведення пошукових заходів та розіслали орієнтування колегам з інших територіальних підрозділів. Під час відпрацювання зв’язків підлітка, поліцейські дізналися, що парубок знаходиться у свого родича в Харківській області.

Інспектори ювенальної превенції забрали хлопця та доставили до освітнього закладу, де він проживає та навчається. Виявилося, що до місця призначення він дістався на такси. На щастя, хлопець не став жертвою протиправних посягань.