У МОЗ пояснили, чи будуть вводити третє щеплення від COVID-19

26 июля 2021, 13:12

Вивчення тривалості імунітету від COVID-19 після вакцинації все ще триває, тому МОЗ очікує попередніх результатів, щоб вирішити, чи вводити в протокол третю дозу вакцини. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузин, повідомляє Апостроф в неділю, 25 липня.

"Вивчення тривалості цього імунітету триває. Коли ми отримаємо хоча б попередні результати від країн, які почали використовувати бустерні дози, то зможемо виробити ту чи іншу стратегію ревакцинації", - сказав Кузін.

За його словами, зараз немає спільного бачення того, який алгоритм ревакцинації необхідно вибрати на наступні періоди.

"Уряди деяких країн розглядають, і вже на серйозному рівні приймають рішення про введення "бустерної дози". Що це таке? Людина отримала дві дози стандартного щеплення і через півроку-рік отримує ще одну додаткову - посилює", - додав головний санлікар.

Він нагадав, що згідно з даними досліджень, "бустерна доза" дозволяє отримати більш тривалий імунний захист і відповідь.

"Це один зі сценаріїв ревакцинації. Інший сценарій - коли людина отримала базовий курс (два щеплення) і через рік повинен повторно отримати аналогічні два щеплення", - підсумував Кузін.

Нагадаємо, що МОЗ готує привілеї для COVID-вакцинованих. МОЗ розглядає можливість використання "внутрішнього" сертифіката вакцинації під час локдауна.