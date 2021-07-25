Курси валют на 26 липня: євро опустився нижче за психологічну позначку

Національний банк України на понеділок, 26 липня, різко зміцнив гривню і відносно долара, і відносно євро.
При цьому євро вперше за рік опустився нижче за позначку в 32 гривні.
Нацбанк встановив офіційні курси валют на такому рівні:
100 доларів США - 2704,80 (-0,1435 грн);
100 євро - 3184,50 (-0,1893 грн).
На міжбанківському валютному ринку курс долара знизився на 11 копійок, до 27,06 гривні за долар, курс у купівлі - до 27,04 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 26 копійок, до 31,83 гривні за євро.