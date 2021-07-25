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Общественное мнение
Общество
26 июля 2021, 16:29

Японія готує протест РФ через візит прем'єра на Курили

Японія готує протест Росії через візит прем'єр-міністра Михайла Мішустіна на спірний острів Ітуруп на Курилах. Про це на прес-конференції в Токіо сказав генеральний секретар уряду Японії Кацунобу Като, передає в понеділок, 26 липня, РИА Новости.

"Візит прем'єр-міністра Росії на Ітуруп не збігається з позицією нашої країни щодо північних територій (як в Японії називають чотири південно-курильські острови - ред.) і викликає крайній жаль. Найближчим часом Росії буде заявлено протест", - сказав Кацунобу Като.

Він також зазначив, що Японія "на різних рівнях" зверталася до Росії з пропозицією не проводити візит на Ітуруп.

"Ми на різних рівнях повторювали пропозицію до Росії не проводити візит прем'єр-міністра Росії Мішустіна", - сказав генеральний секретар уряду.

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