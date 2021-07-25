Повені в Індії: загинули щонайменше 159 людей

26 июля 2021, 17:00

Кількість загиблих внаслідок спричинених сильними зливами повеней та зсувів ґрунту в Індії станом на неділю, 25 липня, сягнула щонайменше 159 осіб. Рятувальники продовжують пошуки ще десятків зниклих без вісти, повідомляє агенція AFP з посиланням на місцеву владу. З четверга західне узбережжя країни накрили потужні зливи. На найближчі дні синоптики прогнозують подальшу негоду.

За даними влади, рятувальники знайшли 149 загиблих лише під час операцій у штаті Махараштра. Понад 40 з них загинули в результаті масштабного зсуву ґрунту в селі Таліє на південь від Мумбаї. За словами місцевих жителів, десятки будинків були зрівняні з землею за лічені хвилини. Унаслідок двох інших зсувів на південь від Мумбаї також загинули десятки людей.

У самому Мумбаї також є зруйновані будинки, загиблі і зниклі без вісти. На минулих вихідних у фінансовому центрі Індії внаслідок зсувів після дощів також загинули 34 людини.