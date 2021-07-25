Українка намагалася провезти в Росію наркотики у босоніжках

26 июля 2021, 09:30

У Харкові на митному пункті пропуску "Гоптівка" була затримана українка, яка мала намір пронести в Росію наркотичні речовини, сховавши їх у босоніжках. Про це в неділю, 25 липня, пише на своїй сторінці у Facebook Харківська митниця.

Під час усного декларування українка заявила, що не має з собою жодних заборонених до переміщення товарів, включаючи наркотики.

"Під час спільного огляду з прикордонниками в особистих речах жінки було знайдено пакет з рослинною речовиною сіро-зеленого кольору вагою 33,68 м, який жінка сховала в своєму взутті", - йдеться в повідомленні.

Наркотики вилучили, тепер громадянці загрожує щонайменше штраф за переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.