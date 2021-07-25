У Кіровоградській області потонули діти

26 июля 2021, 09:59

На Кіровоградщині в селі Коротяк у місцевому ставку втопилися дві подруги - дівчатка семи і восьми років. Про це в п'ятницю, 25 липня, повідомили в ГУ ДСНС Кіровоградської області.

На момент трагедії дорослі перебували поруч з водоймою, біля якої грали діти. Однак у якийсь момент близькі дівчаток втратили їх з поля зору.

О 16.00 місцеві жителі підняли тіло першої дитини, о 22.00 водолази ДСНС знайшли і підняли тіло другої дівчинки.

Рятувальники звернулися до дорослих і попросили не впускати дітей з виду біля водойм і завжди супроводжувати їх у воді, а також використовувати рятувальні жилети і не використовувати плавзасоби, які не призначені для купання.

Раніше повідомлялося, що в курортній Затоці відпочивальник з Черкаської області зі своїм 13-річним сином пішли купатися на море. Через деякий час тіло чоловіка дістали з води. Дитину до цього часу не знайшли.